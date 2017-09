Polizia di Stato nella Campagna violenza contro le donne “…Questo non è amore”

Cagliari, 16 Sett 2017 – Nell’ambito della campagna informativa avviata in tutto il territorio nazionale dalla Polizia di Stato con il nome “…Questo non è amore” che vede come protagoniste le donne, ha ripreso a Cagliari l’iniziativa “Progetto Camper – il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere” che nelle serate del 14 e 15 settembre è stato presente nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele.

Anche in questa occasione gli utenti hanno risposto positivamente all’iniziativa infatti, più di un migliaio sono state le persone che hanno visitato l’area di sosta dell’Ufficio Mobile con una significativa ed importante componente maschile.

Numerosi sono stati anche i genitori che si sono ripromessi di accompagnare i propri figli per far conoscere anche a loro quali accorgimenti adottare contattando personale qualificato in grado di fornire adeguate e utili informazioni in materia di violenza di genere e prevenire così situazioni spiacevoli.

All’iniziativa hanno preso parte anche esponenti delle Associazioni “Donne al traguardo” e “Donna Ceteris” con le quali la Questura di Cagliari collabora da tempo per fornire supporto a donne vittime di violenza.

La Polizia di Stato è da sempre molto attenta ai fenomeni di femminicidio e di maltrattamenti in famiglia, ha deciso di compiere un ulteriore passo di avvicinamento nei confronti delle possibili vittime di questi reati.

Il progetto finalizzato alla creazione di un contatto diretto con le donne anche quelle vittime di violenza, ha previsto la presenza del Camper della Polizia di Stato con a bordo un’equipe multidisciplinare pronta a fornire tutti i consigli utili ed un supporto qualificato composto da Agenti della Polizia di Stato (Divisione Polizia Anticrimine, Squadra Mobile, Ufficio Sanitario e Ufficio Denunce) con la costante collaborazione della locale rete antiviolenza. Com