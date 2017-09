Chikungunya, un caso nelle Marche: paziente guarito, era stato in vacanza nel Lazio

Ancona, 16 Sett 2017 – Diagnosticato un caso di Chikungunya a Castelplanio (Ancona), nelle Marche. Si tratta di un uomo di 65 anni che aveva soggiornato per tre settimane in una città del Lazio dove si sono registrati altri casi, fino ai primi giorni di settembre. Poco dopo il rientro a Castelplanio è stato ricoverato presso l’Ospedale di Fabriano con febbre molto alta e forti dolori muscolari e articolari. Il paziente, guarito, è stato già dimesso. Si estende dunque di giorno in giorno l’allarme per il virus trasmesso dalla puntura della zanzara tigre, che sta colpendo in particolare il Lazio. In 24 ore i casi sono quasi raddoppiati, passando dai 27 di venerdì ai 47 di ieri cui va ad aggiungersi il 65enne marchigiano. Quasi tutti arrivano da Anzio, città del litorale laziale dove è stato individuato uno dei focolai. Sei quelli registrati a Roma e uno a Latina.

In tutti i comuni sono state già avviate le disinfestazioni straordinarie, come chiesto anche dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. “Bisogna disinfestare con forza e con convinzione – ha detto – e anche la tempestività in questi casi, laddove si manifesta il primo caso di contagio”. Nell’area interessata dall’irrorazione con prodotti disinfestanti si consiglia di restare in casa, durante il periodo del trattamento, con finestre e porte ben chiuse; trattenere all’interno delle abitazioni gli animali domestici che normalmente vengono lasciati in giardino, per un periodo di almeno otto ore successive al trattamento; allontanare i bambini, anziani, persone con problemi respiratori o allergici, a scopo cautelativo, durante l’irrorazione del prodotto. I prodotti dell’orto o delle piante da frutto, qualora non possano essere protetti da teli impermeabili, non devono essere consumati.

Intanto, negli ospedali si corre ai ripari per evitare quella che il Centro Nazionale Sangue definisce una “maxiemergenza” in seguito al blocco delle donazioni disposto nei Municipi della Capitale compresi nella Asl Roma 2. Un territorio “pari a una regione come il Friuli Venezia Giulia”. Ad aiutare il Lazio arrivano le raccolte straordinarie di sangue avviate in tutte le regioni d’Italia, che già venerdì hanno inviato 849 sacche.