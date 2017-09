Ladro d’auto tenta di sottrarsi ad un controllo, ma finisce contro un muro: arrestato dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Sassari.

Sassari, 16 Sett 2017 – Nella giornata di ieri, personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha denunciato in stato di libertà per ricettazione e danneggiamento, un 41enne, algherese, con precedenti di polizia.

Gli agenti della Volante, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura che transitava a fari spenti all’interno della rotatoria di Piazza Mercato. All’alt dei poliziotti, il conducente del veicolo ha accelerato e si è diretto verso Corso Trinità per eludere il controllo, ha sorpassato alcune autovetture, successivamente ha sterzato bruscamente a destra e a sinistra, quindi nel tentativo di imboccare a forte velocità la Via San Donato è andato ad impattare contro lo spigolo di un muro. Ma l’uomo per nulla intimorito come è uscito dall’abitacolo illeso si è dato alla fuga a piedi, poi inseguito, raggiunto e quindi bloccato.

Dopo un accurato controllo l’auto è risultata rubata alcune settimane orsono a Santa Teresa di Gallura.

Il 41enne è stato successivamente accompagnato presso gli Uffici della Questura e deferito in stato di libertà all’A.G.