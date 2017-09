Turismo e commercio nella destinazione Arzachena Costa Smeralda: Il sindaco Ragnedda: “Serve l’impegno di tutti, abbiamo le carte giuste per fare turismo tutto l’anno”

Arzachena (SS), 15 Sett 2017. «Dobbiamo costruire un modello turistico ben identificabile e una destinazione fortemente delineata sotto l’unico marchio Arzachena Costa Smeralda che riunisca tutti: imprenditori, investitori, amministratori pubblici, lavoratori – esordisce così il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda, all’incontro con gli addetti del settore commercio operanti sul litorale dalla Costa Smeralda a Baia Sardinia – dovete e dobbiamo essere complici e investire impegno ed energie per il futuro della nostra destinazione. Noi faremo del nostro meglio per sostenervi e catalizzare iniziative virtuose orientate a fare rete».

All’incontro in agenda oggi, alle 10.30, in aula consiliare in piazza Segni ad Arzachena, sono stati invitati i commercianti di piccole attività, i responsabili delle multinazionali titolari di marchi prestigiosi e i negozi di artigianato delle località turistiche arzachenesi dalla Costa Smeralda a Baia Sardinia. L’apertura delle attività commerciali per pochi mesi l’anno è uno degli anelli deboli del sistema turistico locale.

Lo sviluppo turistico deve essere fortemente connesso al governo del territorio – conclude la nota del Comune di Arzachena – non si parla più di una logica legata al solo incremento di metri cubi, ma di pianificazione territoriale e spaziale volta alla creazione di servizi e infrastrutture. Com