La Città Metropolitana partecipa alla Settimana Europea della Mobilità

Cagliari, 15 Sett 2017 – La Città metropolitana di Cagliari partecipa alla Settimana Europea della Mobilità (SEM) che si terrà dal 16 al 22 settembre prossimi e che quest’anno è incentrata sul tema della mobilità pulita, condivisa e intelligente. Con il supporto del CTM, tutti i 17 comuni della Città metropolitana propongono un fitto calendario di eventi per la giornata inaugurale di Sabato 16 Settembre sono previsti: Smart Cytiness: Festival dell’innovazione del territorio e dello sviluppo locale. Cagliari Sabato 16 e Domenica 17; Pedalata tra i parchi di Santa Gilla e Molentargius: organizzata dai comuni di Elmas; Assemini; Decimomannu e Uta.

Smart Cytiness. Il Comune di Cagliari che aderisce nella cornice della Città Metropolitana inaugura la Sem con il “Car Free Day” in via Roma, la giornata senza auto, che rappresenta un evento ormai classico della Settimana, a livello europeo. Quella di sabato sarà quindi anche la giornata conclusiva del periodo di pedonalizzazione sperimentale della via Roma, iniziato l’11 agosto.

Durante la giornata l’Amministrazione sarà presente con due gazebo lungo la via, uno dei quali dedicato alla Polizia Municipale e ai mezzi a basso impatto ambientale in dotazione; un terzo gazebo ospiterà le vetture elettriche del servizio di carsharing comunale. Nel primo gazebo dell’Amministrazione, alle ore 10.30 sarà presentato, nel corso di una conferenza stampa, il nuovo servizio del bikesharing comunale; alle ore 12.00 sarà la volta della nuova app Parcheggi smart per i disabili, di cui si svolgerà una dimostrazione; alle 17 si terrà, infine, un incontro pubblico sulle politiche e attività in tema di mobilità sostenibile.

Pedalata tra i parchi di Santa Gilla e Molentargius. La pedalata è organizzata dai Comuni che si affacciano nella laguna di Santa Gilla e vuole essere l’occasione per unire la promozione della bicicletta, quale mezzo di eccellenza della mobilità sostenibile, con la valorizzazione dei due compendi ambientali più rilevanti della Città metropolitana di Cagliari.

Dopo il raduno alle 8,30 ad Elmas località Giliacquas (in prossimità della pista ciclabile) la pedalata partirà per Cagliari alle 9,30. Il percorso della pedalata seguirà un itinerario che dal Parco di Santra Gilla conduce al Parco di Molentargius. La pedalata farà tappa a Cagliari in Via Roma dove si unirà all’evento Smart Cytiness del Comune di Cagliari, prima di proseguire per Molentargius.

Inoltre negli altri Comuni della Città Metropolitana sono stati organizzati per sabato diversi eventi quali: Amici in Bici 2017: Maracalagonis Biciclette con pedalata assistita con utilizzo gratuito in tutto il territorio; Coppa Città di Monserrato: Monserrato ore 15,30 da Via Porto Botte a Via Caracalla; Conferenza “Educazione Ambientale e salute”: Quartucciu ore 10,30 Biblioteca Comunale; Punto informativo e sulla mobilità sostenibile ed esposizione: Quartucciu ore 19,30 Via Nazionale; Cycling without age Ciclismo senza età: Quartucciu ore 16,30 – 18,30 da piazza Dante per le vie del territorio; Sulla Via delle fiabe: Uta ore 9,00 Animazione per bambini Circuito in bici nel Parco di Santa Maria, passeggiata a piedi verso piazza Santa giusta, navetta verso via Torino e piazza Milano, rientro al parco di Santa Maria.

Si tratta di un programma articolato di iniziative che coinvolgono gran parte dei cittadini della Città metropolitana di Cagliari. Com