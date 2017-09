Calendario venatorio, no del comitato faunistico regionale a modifiche

Cagliari, 15 Sett 2017 – Il Comitato Faunistico regionale, convocato dall’assessora della Difesa dell’Ambiente, Donatella Spano, ha respinto a maggioranza l’ipotesi di modificare il calendario venatorio per accogliere le indicazioni, arrivate dall’Ispra, di limitazione del prelevamento di alcune specie ornitiche.

Il Comitato, organo deliberativo, non ha tenuto conto della proposta dell’assessora di valutare una modifica del calendario in funzione delle indicazioni arrivate dall’Ispra, basate su argomentazione importanti quali la straordinaria siccità che ha colpito anche la Regione Sardegna e per la quale la Giunta ha assunto atti a favore delle campagne. Il comitato sarà riconvocato dopo il pronunciamento del Tribunale Amministrativo sul ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste.