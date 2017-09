Personale della Mobile di Nuoro a Oliena scoprono e sequestrano piantagione di canapa indiana. Un’altra invece è stata denunciata per detenzione illegale di munizionamento.

Nuoro, 14 Sett 2017 – Ieri, nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione finalizzato al contrasto del traffico delle sostanze stupefacenti, predisposto dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, personale della Squadra Mobile della Questura del capoluogo, ha rinvenuto in Oliena, in località Istei, due piantagioni di canapa indiana in un terreno in prossimità del fiume del Cedrino.

La prima, composta da 88 piante di altezza media di 60 centimetri, è stata rinvenuta all’interno di una serra mentre l’altra coltivazione, formata da 11 piante di altezza media di 260 centimetri, è stata rinvenuta in un terreno agricolo a 30 m di distanza dalla prima. In entrambe le piantagioni è stato rinvenuto un sofisticato impianto di irrigazione a goccia.

Nella medesima operazione, le successive perquisizioni hanno consentito di denunciare in stato di libertà anche una persona per detenzione illegale di munizionamento cal. 12 e cal. 7,65 nonché per detenzione di materiale ferroso di presumibile interesse storico e culturale.