Guardia di Finanza Sassari: arrestato per spaccio un extracomunitario domiciliato a Sassari.

Sassari, 14 Sett 2017 – I baschi verdi della Compagnia della Guardia di Finanza di Sassari hanno proceduto all’arresto di O.A., di 35 anni, originario della Nigeria ma domiciliato presso un appartamento del centro storico sassarese.

I militari già da tempo controllavano un appartamento sito all’ultimo piano di uno stabile di Via Alivesi, ove diversi indizi facevano ritenere fosse in piedi una fiorente attività di compravendita di sostanze stupefacenti. E nel primo pomeriggio di oggi i militari, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’uscita del palazzo, hanno deciso di intervenire presso il suddetto appartamento e, una volta entrati nello stabile constatavano la presenza di un intero nucleo familiare, composto dai due genitori di origine extracomunitari e da due figli nati a Sassari. Il controllo ha permesso di rinvenire negli stessi locali nr. 4 ovuli termosaldati contenenti quasi 200 grammi di cocaina. Sono stati inoltre rinvenuti nei pressi della sostanza, 350 € in banconote da 50€, probabile frutto dell’attività di spaccio.

A tal punto i militari hanno proceduto all’arresto dell’uomo che aveva la diretta disponibilità della cocaina, il quale è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Sassari per l’udienza di convalida che si terrà domani.

La sostanza stupefacente e le banconote rinvenute sono stati sottoposti a sequestro.