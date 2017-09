Scoperto e denunciato giovane ladro di Villacidro ed altri tre pregiudicati del posto denunciati per ricettazione.

Villacidro (Ca), 13 Sett 2017 – Nella notte tra il 09 e il 10 settembre scorso, a Villacidro è stato compiuto un furto in un’abitazione del paese, da dove sono stati rubati diversi oggetti in oro, collane di valore, diversi oggetti di bigiotteria nonché la somma in contanti di circa 2000,00 euro.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, è stata subito avviata un’indagine da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa – della compagnia di Villacidro, al termine della quale, avendo in tale contesto riscontrato fondati elementi di reità a carico dell’autore, hanno deferito in stato di libertà all’A.G. competente M.A. 18enne di Villacidro, pregiudicato.

Nel corso della stessa indagine, a seguito di alcune perquisizioni operate a carico di altre tre persone pregiudicate di Villacidro, S.N. di 36 anni, M.M. di 34 e P.G. di 28 anni, sono stati rinvenuti e sottoposto a sequestro a sequestro diversi oggetti in oro e bigiotteria varia proventi dello stesso furto.

Gli oggetti rinvenuti dopo il riconoscimento da parte della vittima del furto, gli sono stati restituiti e i tre pregiudicati deferiti in stato di libertà alla stessa A.G. in ordine al reato di ricettazione.