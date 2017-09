Cagliari, 13 Sett 2017 – Nell’ambito della campagna informativa avviata in tutto il territorio nazionale dalla Polizia di Stato con il nome “…Questo non è amore” che vede come protagoniste le donne, riprenderà a Cagliari l’iniziativa “Progetto Camper – il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere” che nei giorni 14 e 15 settembre prossimi, dalle ore 18.00 alle 20.00, sarà a disposizione presso la Piazza Yenne angolo Corso Vittorio Emanuele.

La Polizia di Stato è da sempre molto attenta ai fenomeni di femminicidio e di maltrattamenti in famiglia, ha deciso di compiere un ulteriore passo di avvicinamento nei confronti delle possibili vittime di questi reati.

Il progetto finalizzato alla creazione di un contatto diretto con le donne anche quelle vittime di violenza, prevede la presenza del Camper della Polizia di Stato con a bordo un’equipe multidisciplinare pronta a fornire tutti i consigli utili ed un supporto qualificato alle vittime di violenza composta da Agenti della Polizia di Stato con la costante collaborazione della locale rete antiviolenza.