Due giovani cugini pregiudicati di Cagliari arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cagliari, 13 Sett 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato questa mattina verso le 5:20, due pregiudicati cagliaritani Fabio Caddeo, di 26 anni, di Cagliari e Angelo Trincas di 33 anni, anche lui della città, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Stamane sulla linea 113, è giunta una chiamata che segnalava dei giovani in Via Brianza che trasportavano dei pacchi voluminosi sospetti all’interno di un appartamento.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno constatato che il nominativo presente sulla targhetta della porta d’ingresso dell’abitazione segnalata corrispondeva a Trincas, personaggio già noto agli stessi operatori per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti. I poliziotti ipotizzando una probabile attività di spaccio, hanno deciso di eseguire la perquisizione domiciliare e dopo aver suonato al campanello, la porta è stata aperta dal Caddeo, si trovava insieme al cugino Angelo Trincas.

Gli uomini della Polizia di Stato cagliaritana durante la fase della perquisizione hanno rinvenuto Marijuana, per un peso complessivo lordo 4 chili e 50 grammi; Hashish, per un peso complessivo di 854 grammi circa; Cocaina, per un peso complessivo di 20 gr circa; 70 grammi sostanza da taglio; una macchina elettrica per il sottovuoto; tre bilancini elettronici di precisione funzionanti; una busta portadocumenti contenente la somma di € 1.095; due libri sulla coltivazione della canapa indiana e varie buste per il sottovuoto aperte e vuote e due grinder trita marijuana.

Quindi i due cugini sono stati dichiarati in arresto e ultimate le formalità di rito negli uffici della Questura sono stati accompagnati e rinchiusi nel carcere di Ca-Uta dove rimarranno a disposizione dell’A.G.