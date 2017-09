Disoccupato di San Gavino Monreale denunciato dai carabinieri della Stazione di Montevecchio per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza a seguito di sinistro stradale

Montevecchio (Ca), 13 Sett 2017 – Alle ore 23:43 circa di ieri, ad Arbus (Ca), in Via Giovanni Maria Angioy, durante un servizio preventivo di controllo del territorio, i carabinieri della Stazione di Montevecchio (Ca) hanno deferito in stato di libertà per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza a seguito di sinistro stradale, un 38enne disoccupato di San Gavino Monreale poiché si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, in conseguenza di sinistro stradale, verificatosi alle precedenti ore 22:40, in cui era rimasto coinvolto (alla guida della propria autovettura) e una coppia di Arbus (conducente/proprietario e consorte di 50 e 48 anni), sull’altra vettura.

A seguito dell’evento la coppia ricorreva, solo per accertamenti, alle cure del pronto soccorso dell’ospedale civile “Nostra Signora Di Bonaria” di San Gavino Monreale. Quindi l’uomo è stato denunciato, gli è stata sequestrata la patente e auto.