A Tempio Pausania un uomo picchia la moglie con una spranga di ferro: arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Tempio Pausania (SS), 13 Sett 2017 – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio Pausania hanno arrestato Daniele Panu, 46 anni, residente in città e già noto alle forze di polizia, per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

I militari, giunti nell’abitazione dell’uomo, hanno constatato che, in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente per un abuso di sostanze alcoliche, aveva picchiato la moglie.

Dalla prima ricostruzione è emerso che il Panu aveva, poco prima, aggredito la moglie con un bastone di ferro e con calci e pugni: per questo motivo la donna è stata trasportata al locale pronto soccorso dell’ospedale civile di Tempio Pausania, dove è stata giudicata guaribile in 20 giorni.

Gli uomini dell’Arma della compagnia cc di Tempio, dopo una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei coniugi, hanno rinvenuto il bastone di ferro di circa 20 cm utilizzato, piegato e sporco di sangue, che è stato sottoposto a sequestro, mente il Panu è stato accompagnato presso la casa circondariale di Tempio – Nuchis.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice che ha disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare.