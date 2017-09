Tre morti in cratere solfatara a Pozzuoli: perdono la vita genitori e figlio

Pozzuoli, 12 Sett 2017 – Tre persone sono morte all’interno del cratere della Solfatara di Pozzuoli (Napoli). Ancora da accertare le cause del decesso. Le vittime sono padre, madre e figlio mentre un altro bambino si è salvato.

Secondo fonti della Solfatara, il figlio della coppia avrebbe oltrepassato una zona interdetta e i genitori sarebbero caduti con lui nel cratere, vicino alla caldaia, nel tentativo di raggiungerlo.

Secondo quanto si è appreso, a perdere la vita è stato un uomo di 45 anni, la moglie di 42, ed uno dei due figli della coppia, di 11 anni. La famiglia veniva da Torino. Il bimbo salvo ha 7 anni. Si cerca di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente: non è chiaro se i tre siano morti in seguito alla caduta, di circa un metro e mezzo, o in seguito alle esalazioni.

Sul posto i vigili del fuoco hanno interdetto l’area in modo da permettere alla polizia e al magistrato i rilievi necessari. Fonti della protezione civile regionale confermano che la coppia e il bambino sono caduti perché si è aperto un cratere sotto i loro piedi che li ha fatti precipitare per oltre un metro e mezzo sotto il livello del suolo. Non ci sono state altre persone in pericolo.