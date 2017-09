Questura di Oristano: attività delle forze dell’ordine nella provincia nei mesi estivi, sequestrati 6 veicoli, ritirate 13 patenti e 5 carte di circolazione.

Oristano, 12 Sett 2017 – Durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2017, connessi all’incremento del traffico veicolare durante la stagione estiva, è stato messo in atto, in tutta la provincia di Oristano, il piano di prevenzione e controllo della circolazione per ridurre gli incidenti lungo le strade e garantire vacanze sicure.

I servizi di prevenzione e controllo sono stati effettuati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalle Polizie Locali dei comuni di Oristano e Cabras, che hanno vigilato lungo le principali strade e zone costiere con l’obiettivo di ridurre i sinistri stradali e vigilare sui comportamenti non corretti degli automobilisti.

Nel corso di tali servizi svoltisi nei giorni 28 luglio, 4, 11, 18, 25 ed il 31 agosto sono state identificate complessivamente 2.138 persone, delle quali 237 pregiudicate e 46 cittadini extracomunitari.

Inoltre, sono stati controllati 1.517 veicoli ed elevate 102 contravvenzioni al Codice della Strada.

Fra le contravvenzioni, in particolare, ne sono state contestate 9 per mancato uso auricolare e vivavoce, durante l’utilizzo del telefono alla guida, 33 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 19 per eccesso di velocità, 1 per velocità pericolosa, 3 per guida sotto l’influenza di alcol, 4 per guida senza assicurazione obbligatoria.

Nell’ambito dei controlli, si è proceduto al sequestro di 6 veicoli e sono state ritirate 13 patenti e 5 carte di circolazione.