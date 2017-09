Polizia di Stato di Oristano: estate in sicurezza

Oristano, 12 Sett 2017 – Una estate di successi in sicurezza per Oristano e territorio. Come da direttive ministeriali le Forze dell’Ordine hanno controllato traffico e veicoli per tutta la stagione estiva puntando tutto sulla prevenzione.

I servizi di prevenzione e controllo sono stati effettuati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalle Polizie Locali dei comuni di Oristano e Cabras. Massima è stata la vigilanza delle strade e delle zone costiere.

Durante i sevizi svolti in diverse date tra i mesi di luglio e agosto sono state identificate complessivamente 2.138 persone, delle quali 237 pregiudicate e 46 cittadini extracomunitari.

Sono stati controllati 1.517 veicoli ed elevate 102 contravvenzioni al Codice della Strada. Nell’ambito dei controlli, si è proceduto al sequestro di 6 veicoli e sono state ritirate 13 patenti e 5 carte di circolazione. E.C.