Inaugurazione anno scolastico, l’assessore Dessena incontra gli studenti a Bono

Cagliari, 12 Sett 2017 – Giovedì 14 settembre, per l’apertura dell’ano scolastico, l’assessore della Pubblica Istruzione Giuseppe Dessena sarà in visita alle scuole di Bono per un saluto agli studenti, alle ore 9.30, presso l’Istituto Comprensivo.

A seguire incontrerà gli studenti del Liceo Scientifico, del Tecnico Commerciale e dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura. Alle 11.30, presso la sede della Comunità montana di Bono si terrà la riunione con i Dirigenti Scolastici e i Sindaci del Goceano. Red