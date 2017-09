Blue Tongue: incontro informativo a Villaputzu

Cagliari, 12 Sett 2017 – Giovedì 14 settembre, alle 10.30, presso la sala convegni del comune di Villaputzu, si terrà un incontro informativo con gli allevatori di ovicaprini e di bovini del territorio del Sarrabus-Gerrei sulle problematiche inerenti la nuova ondata epidemica di Blue Tongue (sierotipo 4) riscontrata in questo territorio e sulle azioni di profilassi indiretta (vaccinazione) programmate dall’Assessorato della Sanità Ras e dall’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (Oevr).

Nel territorio del Sarrabus sono stati riscontrati, tra sospetti e confermati, n°22 focolai di malattia in cui sono presenti n°5000 animali. La situazione è in evoluzione ed è necessaria un’azione sinergica tra il mondo agropastorale e la sanità pubblica al fine di tentare di arginare tempestivamente la diffusione della malattia. Com