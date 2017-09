Incendi Sardegna: due roghi domati con mezzi aerei

Cagliari, 11 Sett 2017 – Il Corpo forestale della Sardegna ha oggi diretto le operazioni di spegnimento e coordinato gli elicotteri del servizio aereo regionale su due incendi, divampati a Pula e a Sassari e spenti velocemente. Questa mattina un rogo ha colpito i boschi di Is Canargius, a Pula.

Le fiamme sono state rapidamente domate (in meno di un’ora) dalle squadre del Corpo forestale e di Forestas, supportate da un elicottero regionale. Nel pomeriggio un elicottero è stato inviato anche a Sassari, per un incendio sui pascoli cespugliati e arborati della località Podere 10. Sul campo sono entrate in azione le forze del Corpo forestale e di Forestas, che hanno spento le fiamme in un’ora.