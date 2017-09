Il Consiglio comunale di Cagliari si riunisce martedì 12 settembre

Cagliari, 11 Sett 2017 – Il presidente del Consiglio comunale Guido Portoghese, ha convocato l’Assemblea di Palazzo Bacaredda per domani, martedì 12 settembre. In apertura di lavori, alle ore 18, è prevista la trattazione dell’ordine del giorno per sollecitare la Regione a introdurre la doppia preferenza di genere nella legge statutaria.

Alle 17,30 il sindaco e gli assessori, ciascuno secondo le deleghe di competenza, risponderanno alle interrogazioni poste dai consiglieri.

L’elenco completo degli argomenti in trattazione e la diretta streaming della seduta sono disponibili attraverso i link sotto indicati.

