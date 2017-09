Gdf Nord Sardegna: arrestato coltivatore e scoperta piantagione di marijuana nel centro di Olbia

Olbia, 11 Sett 2011 – I militari della Squadra Cinofili della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia hanno arrestato a seguito di una lunga e scrupolosa attività info investigativa, un uomo di 35 anni della città gallurese, poiché trovato in possesso di numerose piante di canapa indiana.

In particolare, nel corso di diversi sopralluoghi e appostamenti, condotti tra le vie cittadine e, nello specifico, tra via D’Annunzio e via Gennargentu, effettuati con le unità cinofile, l’attenzione dei finanzieri è stata richiamata da un costante via vai di giovani, a volte già noti alle forze dell’ordine per violazioni legate al consumo ed alla detenzione di sostanze stupefacenti, da un condominio di via Gennargentu.

Nel corso dei conseguenti accertamenti, sempre indirizzati dal fiuto dei cani antidroga, è stata rinvenuta, all’interno di una mansarda, abilmente occultata da pannelli di compensato, una serra indoor costituita da un complesso sistema di illuminazione, innaffiatura e ventilazione, contenente diverse piante di marijuana mature e pronte ad essere raccolte. Inoltre, successivi appostamenti hanno consentito di fermare e trarre in arresto anche il loro proprietario.

Le ulteriori attività di perquisizione, effettuate sempre con l’ausilio delle unità cinofile ed estese all’abitazione dell’arrestato, hanno poi permesso di trovare altra droga dello stesso tipo già essiccata e pronta alla commercializzazione.

Al termine delle attività, l’uomo è stato quindi dichiarato in arresto per coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania la quale ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo.