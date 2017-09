Elisoccorso Regione Sardegna: Cappellacci critica e Pietro Cocco capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale risponde citando la volpe di Esopo

Cagliari, 11 Sett 2017 – Alle ennesime esternazioni del consigliere di Forza Italia sul bando per il servizio di elisoccorso, il capogruppo Pd in Consiglio Regionale, Pietro Cocco, risponde duramente con una nota nella quale afferma: “Se davvero Forza Italia volesse fare un’operazione trasparenza – afferma Cocco – dovrebbe spiegare che solo realizzare le elibasi nei punti individuati dal centrodestra, avrebbe avuto costi pari a circa due milioni di euro. Con i 18 milioni ereditati dalla passata amministrazione – spiega ancora il capogruppo Pd – ben poco si sarebbe potuto realizzare e bene hanno fatto l’assessore Arru e la Giunta Pigliaru a investire su un servizio moderno, con mezzi all’avanguardia che daranno copertura h 24.

La sospensione – conclude Cocco – in autotutela la faccia Cappellacci, che per cinque anni ha governato senza portare a casa alcun risultato utile per i sardi e che solo ora, dall’opposizione, sembra avere tutte le soluzioni ai problemi”. Com