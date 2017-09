Dipendenti regionali, confronto giunta-sindacati. Assessore Spanu: imminente pubblicazione bando concorso dirigenti

Cagliari, 11 Sett 2017 – “È imminente la pubblicazione del bando di concorso per l’assunzione di nuove figure dirigenziali nel sistema Regione”. Lo ha detto l’assessore del Personale Filippo Spanu nel corso dell’incontro con i rappresentanti del personale e dei dirigenti. “Vogliamo dare vita a un concorso – ha spiegato Spanu – che faccia emergere le nuove caratteristiche delle figure apicali che devono avere non solo competenze in materia amministrativa, ma anche capacità di leadership. Abbiamo bisogno, in un quadro profondamente mutato rispetto al passato, di dirigenti con capacità umane e professionali, che sappiano guidare gruppi di persone e assumere decisioni”.

Nella riunione, l’assessore ha anche fatto il punto sull’iter delle stabilizzazioni: “E’ stato pubblicato l’avviso rivolto ai lavoratori che hanno i requisiti per l’assunzione a domanda. Contiamo di concludere la procedure in poche settimane per poter dare corso alle fasi successive”. Si è discusso anche del nuovo contratto. “Stiamo seguendo con attenzione il lavoro del tavolo contrattuale, sia per i funzionari che per i dirigenti, e confidiamo che tutta la procedura si possa chiudere in tempi brevissimi “, ha dichiarato Spanu.

L’assessore, infine, ha annunciato una proposta sul tema della riorganizzazione delle strutture che verrà presentata nelle prossime settimane alla Giunta: “Abbiamo portato a termine il lavoro di ricognizione attraverso il confronto con assessori e direttori generali e acquisito un patrimonio di dati che costituisce una preziosa base informativa per le future decisioni”. Una nuova riunione del tavolo sindacale è in programma il prossimo 22 settembre.