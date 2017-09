A Su Planu a Cagliari incendiate 9 auto nei posti macchina della palazzina interessata dall’atto doloso, indagano i carabinieri.

Cagliari, 11 Sett 2017 – Questa mattina a Cagliari, alle ore 02:00 diverse pattuglie Nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Cagliari e della Stazione di Ca-Pirri assieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti per incendio di origine quasi certamente dolosa, che ha distrutto 9 autovetture (2 Smart, 1 Xitroen C3, 1 Lancia Y, 1 Mercedes, 1 Suzuki, 1 Nissan Qashqai, 1 Fiat Punto e 1 Renault Megane, di proprietà di altrettanti residenti nella zona e incensurate) in sosta nel parcheggio coperto piano pilotis di una palazzina in via Su Planu al civico 58/60.

Nella circostanza, le fiamme hanno anche interessato l’appartamento ubicato al 1° piano, evacuato e dichiarato inagibile.

Nessuna persona ferita, ingenti i danni, da quantificare. Indagano gli investigatori dell’Arma.