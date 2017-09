Omicidio 58enne a Cagliari: in carcere i due presunti assassini della donna

Cagliari, 10 Sett 2017 – A tarda notte sono stati trasferiti e rinchiusi nel carcere di Ca-Uta i due presunti assassini di Joelle Maria Giovanna De Montis, di 58 anni, residenti tutti in un appartamento di Via Del Donoratico nel centro del capoluogo sardo. Quindi Giorgio Reciso, di 40 anni, pregiudicato e Marta Dessì, di 26 anni, sono i presunti assassini della donna e sono in carcere con l’accusa di omicidio volontario.

Nella casa circondariale di Uta i due rimarranno a disposizione del Pm Dott. Caria che coordina le indagini sul barbaro assassinio della Demontis.

Le indagini sono in corso da parte degli investigatori dell’Arma del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale di Cagliari, dei colleghi della compagnia cc del capoluogo e con il preziosissimo contributo dei carabinieri del Ris di Cagliari