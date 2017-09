Spopolamento, Pigliaru al dibattito di Nughedu Santa Vittoria: “si cresce lavorando insieme. Campus occasione preziosa”

Cagliari, 9 Sett 2017 – “La Sardegna, come tante altre parti del mondo, sta affrontando il problema dello spopolamento. Non è un fenomeno irreversibile, ma di certo è importante e va gestito. Noi facciamo la nostra parte, investendo risorse e lavorando con i territori per favorire progetti che siano concretamente utili allo sviluppo locale, rispondendo ad esigenze specifiche.”

Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru oggi a Nughedu Santa Vittoria, nel dibattito organizzato nell’ambito del Campus Omodeo Spop, che riunendo studenti, ricercatori e docenti ha esplorato in questi giorni il tema dello spopolamento.

Francesco Pigliaru ha illustrato le linee principali della Programmazione territoriale che impegna la Giunta insieme alle amministrazioni locali.

“Abbiamo voluto ragionare sempre almeno a livello di unioni dei Comuni – ha spiegato – e quando è possibile anche su scala più grande. Le nostre realtà hanno bisogno di unirsi per crescere e il nostro ruolo è accompagnarle a farlo. Lavorare insieme non significa rinunciare alla propria specificità, bensì impedire che ciò che è piccolo diventi invisibile, con tutto il carico di negatività e svantaggi che ne deriva.” Nel suo intervento Francesco Pigliaru ha fatto il punto sulle risorse, sottolineando i “150 milioni che abbiamo fortemente voluto per le zone interne nel Patto firmato con il Governo” e alcune scelte precise come “l’investimento per portare la banda larga in 314 Comuni e la rete di videosorveglianza per la sicurezza. Ma al primo posto mettiamo l’istruzione e la lotta alla dispersione scolastica. Il progetto Iscol@, sia sul fronte dell’edilizia scolastica che della didattica, è l’azione che fa la differenza per il futuro dei nostri ragazzi. Naturalmente ci sono i grandi temi – ha proseguito il Presidente approfondendo le azioni portate avanti dalla Giunta su più fronti, dall’agricoltura al turismo sino ai trasporti -, e la consapevolezza che le persone si fermano dove ci sono opportunità di lavoro, di sviluppo, di benessere. Per questo lavoriamo per costruire, territorio per territorio, risposte mirate. E occasioni di dibattito e confronto come questa di oggi – ha concluso il presidente Pigliaru-, sono preziose, a maggior ragione perché ci permettono di dialogare con i giovani. I progetti che abbiamo potuto vedere al Campus meritano grande attenzione per il valore in sé e perché sono la dimostrazione che le idee per crescere non nascono dagli slogan ma da studio e confronto”.

All’incontro hanno partecipato anche l’assessore della Sanità Luigi Arru e l’assessore della Cultura Giuseppe Dessena.