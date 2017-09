Pregiudicata sassarese arrestata dal personale della Polizia di Stato per violazione della normativa sulla sorveglianza speciale

Sassari, 9 Sett 2017 – Nella serata del 7 settembre scorso, personale della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Sassari ha arrestato una 38enne sassarese, con precedenti di polizia, per aver violato la normativa sulla sorveglianza speciale.

Gli agenti, dopo aver effettuato un controllo presso l’abitazione della donna per accertare la sua presenza, in ottemperanza agli obblighi alla quale la pregiudicata risulta essere sottoposta, ed aver costatato la sua assenza, nel transitare in una via del quartiere del Monte Rosello hanno riconosciuto la donna, che s’intratteneva con un uomo, anch’esso conosciuto per i suoi precedenti di polizia.

Gli operatori hanno quindi tratto in arresto la donna, che risulta avere in atto la misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con l’obbligo di dimora e di presentazione presso gli Uffici della Questura. La stessa infatti non rispettava, da tempo, l’obbligo giornaliero di presentazione presso gli Uffici della Questura ed inoltre non si atteneva alle altre prescrizione imposte dalla Misura di Prevenzione, tra cui quella di non incontrarsi con persone pregiudicate.

Quindi è stata nuovamente dichiarata in arresto e ieri mattina condotta davanti al Giudice, che ha convalidato l’arresto e poi ha condannato la donna alla pena di otto mesi di reclusione.