Maltempo – Rischio nubifragi da Nord a Sud: attenzione sulla Liguria, alle 18 scatta l’allerta rosso in tutte le regioni

Roma, 9 Sett 2017 – “Un’intensa perturbazione sta per investire l’Italia, a iniziare dal Nordovest; entro domenica investirà anche le regioni centrali, la Campania e la Sardegna, portando piogge e temporali forti e insistenti, con il rischio di nubifragi e di situazioni potenzialmente critiche. Elevata energia in atmosfera: le temperature ancora elevate dell’aria e del mare e l’apporto di umidità per effetto dei venti meridionali, non faranno altro che aumentare questo rischio. I principali modelli matematici, infatti, prevedono in alcune aree notevoli accumuli di pioggia, con quantitativi localmente oltre i 60-100 l/mq sabato in Liguria, alto Piemonte e alta Lombardia, domenica al Nordest, in Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Inoltre- affermano i meteorologi del centro Epson Meteo- la formazione di un vortice di bassa pressione domenica sul Mediterraneo occidentale, favorirà la persistenza dell’intensa perturbazione, che quindi potrebbe dare luogo ad altre forti precipitazioni su molte aree del Nordest e del Centro-Sud anche nel corso della giornata di lunedì. Inoltre si stanno rinforzando i venti, che entro domani soffieranno burrascosi su molti dei nostri mari.”

È la Liguria la regione sulla quale incombe l’allerta meteo a partire dal pomeriggio di oggi. Prevista, infatti, dalle ore 14 una allerta arancione su tutta la regione per rischio idraulico e idrogeologico a causa di piogge diffuse e temporali di forte intensità. Scatterà alle 18 l’allerta rosso sulla parte centrale della regione Liguria, dalla provincia di Savona a Portofino e per l’entroterra dalla Valbormida alla Val d’Aveto. Sono previsti infatti precipitazioni diffuse e temporali forti, organizzati e persistenti. Proprio per questo, è stato rinviato a data da destinarsi l’anticipo di serie A Sampdoria-Roma previsto per questa sera alle 20.45.

Vista la natura temporalesca delle precipitazioni sono possibili risposte repentine e improvvise dei rivi minori. Alla luce delle previsioni odierne le criticità dovrebbero protrarsi almeno fino alle prime ore della giornata di domenica 10 Settembre. L’allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato riguarderà oggi anche molti settori del Veneto, parte della Basilicata e della Calabria.

Domenica sarà una giornata critica per il forte maltempo al Nordest, in Emilia, nelle zone interne e tirreniche del Centro e in Sardegna. Su queste aree sono previste piogge e temporali anche forti e insistenti con notevoli accumuli di pioggia che potranno dare luogo a locali allagamenti e situazioni potenzialmente critiche. Assisteremo a un graduale miglioramento al Nordovest ma con al mattino ancora piogge e temporali in Lombardia e, a carattere più isolato, in Liguria. Nella seconda parte della giornata qualche temporale anche in Campania e in tarda serata anche in Sicilia. Giornata molto ventosa con venti anche burrascosi e mari agitati. Temperature massime in calo al Centro-nord e in Sardegna, in rialzo all’estremo Sud dove resisteranno delle schiarite.

Lunedì tendenza al miglioramento al Nordovest con schiarite anche significative soprattutto su Piemonte, Ponente ligure e ovest Lombardia; tempo perturbato nel resto dell’Italia con fenomeni un po’ su tutte le regioni. I rovesci o temporali saranno più intensi e diffusi con possibili nubifragi al mattino su settore tirrenico, basso Ionio e all’estremo Nordest, nel pomeriggio su alto Ionio, Puglia e Friuli Venezia Giulia; nel pomeriggio inoltre tenderà a migliorare in Sicilia. In serata i fenomeni si concentreranno al Nordest, sull’ alto Adriatico fino alle Marche e sul basso Tirreno. Temperature massime in rialzo su settore alpino centro-occidentale, al Nordovest e in Sardegna, in calo su settore tirrenico e soprattutto al Sud eccetto la Puglia. Venti da moderati a forti su Adriatico e su alto Ionio dove soffierà lo Scirocco, sul Tirreno e nelle Isole dove soffieranno venti occidentali fino a burrascosi nelle Isole con punte anche di 60-80 km/h.

Martedì la tendenza è verso a un miglioramento per l’allontanamento del vortice in direzione dei Balcani. Specie a inizio giornata avremo delle residue precipitazioni al Nordest e tra bassa Campania e Calabria tirrenica, altrove la nuvolosità tenderà a diradarsi ad eccezione del settore ligure orientale e con nubi soprattutto in Toscana, dove non si esclude qualche pioggia favorita da umidi venti di Libeccio. I venti saranno in parziale attenuazione, ancora da moderati a forti occidentali su Tirreno, Sud e Isole; Bora in rinforzo sull’alto Adriatico. Temperature in calo nelle minime al Sud e in Sicilia. Mercoledì sarà una giornata nel complesso buona, con tempo asciutto da Nord a Sud. Si profila infine per giovedì un nuovo peggioramento per una perturbazione che dovrebbe coinvolgere questa volta solo il Nord e marginalmente la Toscana, ma si tratta di un’evoluzione da confermare nei prossimi giorni.