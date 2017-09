A Cagliari stamane trovato corpo senza vita di una donna di 58 anni: probabilmente uccisa.

Cagliari, 9 Sett 2017 – I carabinieri del Reparto Operativo della compagnia di Cagliari sono intervenuti stamane in via del Donoratico dove è stato trovato il corpo senza di vita di una donna di 58 anni, Joelle Maria Giovanna De Montis, di 58 anni.

Sul corpo della vittima sono state riscontrate numerose ferite da arma da taglia. Quindi pare che la De Montis sia morta a seguite delle ferite infertegli da un coltello.

Gli investigatori pensano si tratti di un omicidio e non di morte per cause naturali. Comunque sono in corso tutti gli accertamenti i famigliari conviventi della donna sono stati tutti in caserma per essere sentiti circa il decesso della cogiunta.

Sul posto oltre gli investigatori dell’Arma è arrivato anche il Pm di Turno presso il Tribunale di Cagliari, Dott. Caria.

Secondo le prime indiscrezioni il presunto omicida pare sia stato individuato in un famigliare.

Ntz in aggiornamento