Foglio di via obbligatorio con obbligo di rimpatrio nel comune di residenza per un catanese domiciliato a Neoneli.

Oristano, 9 Sett 2017 – Un catanese notoriamente dedito alle truffe agli anziani, rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Neoneli, che lo hanno sorpreso nella flagranza di reato, è stato rimpatriato nel pomeriggio di ieri con provvedimento del Questore di Oristano.

F.D., 40 anni, nato a Biancavilla (CT) e residente in Adrano (CT), è stato rimandato nel paese di residenza con l’ordine del Questore, che ha approfonditamente vagliato la sua posizione e non potrà far ritorno nei Comuni di Neoneli (OR) e Ula Tirso (OR) per 3 anni.

Pluripregiudicato per reati quali truffe agli anziani, estorsione, danneggiamento e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, commessi in varie parti del territorio nazionale, era già stato destinatario di altri fogli di via dai comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres e Sorso, oltre che dalla provincia di Udine.

La tecnica usata dal pregiudicato, era quella di proporsi a persone anziane o in condizioni di minorata difesa come “riparatore” domestico e, quindi, una volta avuta la fiducia degli anziani ed effettuando lavori senza preventivo, pretendeva poi cifre esose dalle numerose sue vittime, sui quali sovente esercitava pressioni psicologiche.

Il catanese, non iscritto come professionista alla Camera di Commercio, privo di partita IVA, riscuoteva i suoi compensi “in nero” ed anche per questo motivo sarà anche segnalato dalla Questura alla Guardia di Finanza.

Gli agenti della Polizia di Stato oristanese, operando sinergicamente con tutte le altre Forze di polizia nella lotta alle truffe agli anziani, invita i cittadini a segnalare immediatamente al 113 e 112 presenze e attività sospette, per consentire un pronto intervento e appropriate azioni preventive.