Una giovane ragazza dopo che sarebbe stata lasciata dal suo fidanzato si aggrappa all’auto in momento e per le ferite riportate muore in ospedale

Una ragazza di 24 è morta dopo essersi aggrappata alla portiera dell’auto in movimento del suo ex fidanzato al termine di una discussione finita male. Alessandra, era rimasta gravemente ferita dopo l’episodio avvenuto a Mugnano ed era stata ricoverata all’ospedale di Giugliano. Successivamente la giovane è deceduta. Per il fidanzato l’ipotesi di reato dovrebbe essere omicidio forse colposo secondo i carabinieri. Alessandra aveva una grande passione per il ballo, aveva recentemente fatto un viaggio all’estero e sui social network aveva pubblicato delle immagini di queste sue esperienze. Sempre sui social, i suoi conoscenti ne ricordano il carattere solare.

Alla prima tragedia, la morte di una ragazza, stava per aggiungersi un altro triste caso che ha per protagonista la madre di Alessandra.

La mamma di Alessandra ha tentato il suicidio. Poco dopo aver appreso della tragica fine della figlia ha provato ad uccidersi con il gas. In una strada di Varcaturo, chiusa in auto, ha provato ad utilizzare una bombola da cucina per togliersi la vita: una coppia l’ha notata, ha rotto il vetro e l’ha salvata. La donna è in ospedale e non è in pericolo di vita.