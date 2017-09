Trasporto scolastico, 3milioni dalla giunta

Cagliari, 8 Sett 2017- Tre milioni di euro dalla Giunta per il trasporto scolastico. Su proposta dell’assessore della Pubblica Istruzione Giuseppe Dessena, l’Esecutivo ha dato il via libera, nell’ambito del diritto allo studio, alla ripartizione delle risorse che saranno assegnate ai Comuni. “In questi anni la giunta – ha detto l’assessore Dessena – ha lavorato molto e con attenzione al tema del trasporto scolastico, attraverso incontri anche nei territori per comprenderne le esigenze. Quest’anno sono state aumentate anche le risorse, siamo passati da 2milioni 650mila euro a 3milioni.

Il trasporto degli alunni, dalle loro residenze agli istituti scolastici, è un passaggio fondamentale, che va garantito proprio nel rispetto fondamentale del principio del diritto allo studio”. Dessena ha concluso poi sottolineando come “i ragazzi, gli studenti e le loro famiglie, non possono essere scoraggiate dal frequentare le scuole per la distanza che le separa e le difficoltà a raggiungere i luoghi della cultura. Questo vale soprattutto per le aree interne, non sempre collegate tra loro al meglio”.

Sempre su proposta di delibera dell’assessore Dessena, l’Esecutivo ha inoltre approvato – in via preliminare – gli interventi a favore delle attività di musica popolare e tradizionale sarda, ritenuti di fondamentale importanza nella loro funzione di promozione del territorio.