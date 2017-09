Comune di Cagliari – Stadio Sardegna Arena: divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro

Cagliari, 8 Sett 2017 – Con Ordinanza sindacale n. 52 del 8 settembre 2017 in Sindaco Massimo Zedda ha disposto che in occasione delle partite di calcio disputate a Cagliari, presso lo Stadio Sardegna Arena, previste dal calendario del Campionato di serie A (Stagione 2017 – 2018), dal calendario della Coppa Italia oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dal medesimo calendario, il divieto assoluto della vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in latina.

Il divieto di vendita per asporto si intende adottato nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle aree sotto indicate in prossimità dello Stadio Sardegna Arena: Via Pessagno da Ponte Colombo a Ponte Vittorio, Viale San Bartolomeo da Ponte Vittorio a Circonvallazione Sud, Circonvallazione Sud da viale San Bartolomeo a Ponte Colombo e nel territorio da esse circoscritto.

Il suddetto divieto sarà operante nelle due ore precedenti l’orario di inizio della partita di calcio e si protrarrà sino al termine delle due ore successive alla conclusione di ciascun incontro.

La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da €. 25,00 a €. 500,00

Condividi su...