Comune di Cagliari annuncia per martedì prossimo interruzioni dell’energia elettrica a Pirri

Cagliari, 8 Sett 2017 – Martedì 12 settembre dalle 9 alle 16, a causa di alcuni lavori sugli impianti, e distribuzione si verificheranno delle interruzioni sulla fornitura di energia elettrica in città.

Le vie interessate saranno: Toti Enrico (dal civico 126a al 132, dal 136 al 144, il 148, dal 152 al 156, il 160, dal 164 al 170, il 174 e il 174b), Lorenzo il Magnifico (civico 1, dal 7 al 15, dal 19 al 21a, dal 2 al 6, dal 12 al 14, dal 18 al 20 e dal 24 al 28), Vico Giulio II (dal civico 12 al 16, dal 20 al 24, dal 28 al 34, 3m dal 21 al 27, dal 31 al 33), Sisto V (dal civico 1 al 3a, dal 7 al 9), Toti Enrico (dal civico 181 al 183b), Vico I Giulio II (dal civico 1 al 9 e dal 2 al 6), Lorenzo il Magnifico, Vico I Giulio II, Giulio II civico 22, Sisto V (civici 2 e 6), Toti Enrico, Vico Giulio II, Giulio II, Sisto V.

L’interruzione di energia elettrica interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’ erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Com

Condividi su...