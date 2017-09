Arrestate tre persone dai carabinieri della compagnia di Villacidro per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Villacidro, 7 Sett 2017 – I carabinieri del posto fisso di Torre dei Corsari ed i colleghi delle Stazioni Arbus e Pabillonis con la collaborazione dei militari del N.o.r.m.– aliquota operativa della compagnia di Villacidro, questa sera, sono stati arrestai in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Gian Piero Ortu, di 29 anni, di Arbus, di fatto domiciliato a Torre dei Corsari, pregiudicato, Fabrizio Barberis, di 31, di Selargius, domiciliato sempre a Torre dei Corsari, pregiudicato e Fabrizio Secchi, di 37 anni, di Arbus, incensurato.

Nel corso delle operazioni ai tre, in diverse perquisizioni sono stati trovati e sequestrati 4 dosi di marijuana del peso di 15,4 grammi, 5 dosi di ketamina del peso di 2,7 gr, un bilancino di precisione, 575,00 euro ritenuti provento dell’attività illecita, materiale vario utilizzato per il confezionamento di dosi, 5 buste contenenti marijuana (1350 grammi) 5,5 gr di semi di canapa indiana, 38,5 gr cocaina, 8 involucri termosaldati contenente 395,3 grammi, 105,7 gr di sostanza da taglio, una macchina per il confezionamento sottovuoto e tre telefoni cellulari.

I tre dopo le formalità di rito sono stati riportati nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani mattina presso il Tribunale di Cagliari.