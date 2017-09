Rapina armeria Orotelli (Nu): portati via numerose armi e munizioni

Ottana (Nu), 6 Sett 2017 – Nella tarda mattinata di oggi, a Orotelli (Nu) in Corso Vittorio Emanuele n.26, all’interno dell’armeria pescarmi è stata compiuta una rapina. Uno sconosciuto, dopo essersi fatto aprire la porta dal titolare, sotto la minaccia di un’arma ha rinchiuso il titolare della rivendita in un magazzino interno all’armeria e successivamente ha portato via verosimilmente con l’ausilio di complici, diverse armi e munizioni ancora in fase di quantificazione.

Il titolare solo dopo alcune ore è riuscito a sfondare la porta e a dare l’allarme ai carabinieri della Stazione del paese con i quali sono giunti i colleghi del Nucleo operativo della compagnia di Ottana e la sezione rilievi del reparto operativo di Nuoro.

Sono stati immediatamente disposti posti di blocco e di controllo in tutto il territorio.

Sul fatto indagano i carabinieri del Nucleo Operativo di Ottana e della Stazione cc di Orotelli