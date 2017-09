Meridiana. Pigliaru e Careddu: “soddisfazione e fiducia. Con la firma grandi prospettive di sviluppo”

Cagliari, 6 Sett 2017 – “Soddisfazione e fiducia” sono le parole scelte dal presidente della Regione Francesco Pigliaru al termine del lungo colloquio avuto, insieme all’assessore dei Trasporti Carlo Careddu, con il ministro del Trasporti Graziano Delrio appena sbarcato da Doha. “Abbiamo sempre detto quanto una compagnia aerea che ha storicamente solide basi in Sardegna sia importante per noi, sia sul fronte delle connessioni che su quello dell’occupazione – spiega Francesco Pigliaru -, e non possiamo che esprimere soddisfazione per il grande lavoro fatto e in particolare per l’impegno mostrato in questa vicenda dal ministro Delrio. Il buon esito di oggi non solo solleva Meridiana da una situazione di incertezza, ma anzi apre ad ampie prospettive di sviluppo. Guardiamo con grande fiducia alla firma che avverrà prossimamente – conclude il presidente Pigliaru -, e che metterà Meridiana nelle condizioni di svolgere un ruolo importante in Sardegna e per la Sardegna.”

“La definizione imminente della partnership tra i due vettori che oggi ci ha riferito il ministro Delrio consentirà di garantire a Meridiana una reale opportunità di rilancio alla luce di un piano industriale concreto e ambizioso”, aggiunge l’assessore Careddu. “Anche questo ulteriore passo avanti è frutto di un lungo lavoro in stretta collaborazione tra Ministero e Regione: continueremo a indirizzare il nostro impegno nella buona direzione segnata”. Red

