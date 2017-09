Giovane di Oliena arrestato dai carabinieri della Stazione di Siniscola, nel porto de “La Caletta” per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Siniscola (Nu), 6 Sett 2017 – Nella notte dell’ultimo fine settimana, i carabinieri della Stazione di Siniscola hanno arrestato un 24enne originario di Oliena per spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di un servizio d’osservazione operato dai militari della Stazione in borghese, i Carabinieri hanno notato un ragazzo avvicinarsi con fare sospetto ad un’auto parcheggiata al porto de “La Caletta”; dato lo strano movimento, i militari hanno prima deciso di perquisire il ragazzo, poi risultato un minorenne, trovato con una dose di marijuana nelle tasche dei pantaloni, per poi passare al controllo di quell’auto scura. Al suo interno è stato identificato S.W., 24enne, che aveva poco prima venduto la dose di marijuana al minorenne e la successiva perquisizione personale ha permesso ai militari di ritrovare nella sua disponibilità altri 15 grammi di marijuana pronti per essere venduti.

Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto ed ora dovrà rispondere al giudice di Nuoro di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.