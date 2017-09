Anche la Sardegna nel tour europeo di Jed Appleton partono da giovedì le date nell’isola

Cagliari, 6 Sett 2017 – Giovanissimo e dal background invidiabile, Jedley Appleton viene dalla Tasmania e ha passato gli ultimi cinque anni della sua vita a viaggiare per il mondo portando con se una chitarra e una valigia piena di dischi. La sua prima gita fuori porta arriva all’età di 16 anni, quando attraverso degli amici in Inghilterra riesce a mettere su una decina di date, girando così l’intero Regno Unito. Intorno al talento di Jed inizia a crearsi un forte interesse, tanto che l’artista anche l’anno successivo ripete l’impresa costruendo un altro piccolo tour in Europa, e ripetendo quest’impresa anche negli anni a seguire, da totale indipendente. L’incontro con l’Italia è da rimandare al 2015, dopo l’uscita del suo primo ep (disponibile solo in versione fisica) presentato per l’occasione anche a Cagliari (Palazzo Siotto, organizzato dall’associazione Su Scannu); il tour lo ha visto protagonista di una serie di date nelle città più importanti dello stivale. L’anno successivo, il 2016, può essere definito l’anno della svolta; con l’uscita del suo primo album, prodotto da Chris Vallejo (già produttore di Passenger), e suonato da nomi altisonanti del panorama musicale Australiano, Jed riesce ad ampliare il suo raggio di ascolto, e a costruire un viaggio che durerà fino alla fine del 2017.

Il tour sardo inizia a a Sant’Antioco, a pochi passi dal mare, nello spazio esterno del Bocadillos, appuntamento alle 22.00. Le successive date vedranno Jed a Serramanna, sabato 9 settembre, in apertura alla band Cagliaritana Sikitikis, mercoledì 13 settembre al Bar Florio alle 19.30, in quella che sarà l’unica data a Cagliari dell’artista, giovedì 14 settembre a Porto Torres al Falo Café e infine venerdì 15 settembre con il consueto appuntamento dell’Abetone a Sassari. Tutti i concerti saranno a titolo gratuito.

Le cinque date isolane sono inserite in un tour ben più ampio che vedrà il giovanissimo folk singer condividere il palco con Stu Larsen, spalla del famoso Passenger e passato proprio per la Sardegna qualche mese fa in occasione del Waves Festival. Dopo questo tour Jed tornerà in studio per registrare un nuovo album, chissà che di mezzo non ci sia pure la Sardegna.

Ricordiamo gli appuntamenti:

* giovedì 7 settembre / Sant’Antioco – Bocadillos

* sabato 8 settembre / Serramanna – Piazza

* mercoledi’ 13 settembre / Cagliari – Bar Florio

* giovedi’ 14 settembre / Porto Torres – Falo Cafè

* venerdi’ 15 settembre / Sassari – Abetone. Com