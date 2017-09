Mondo agricolo, nel pomeriggio incontro per firma dichiarazione congiunta in consiglio regionale

Cagliari, 5 Sett 2017 – Il presidente della Regione Francesco Pigliaru, il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, gli assessori dell’Agricoltura e del Bilancio, Pier Luigi Caria e Raffaele Paci, i Presidenti delle commissioni Bilancio e Agricoltura in Consiglio e i capigruppo, si riuniranno alle ore 18 di oggi, in Consiglio regionale, con i rappresentanti di Coldiretti e Agrinsieme, coordinamento che rappresenta le aziende e le cooperative di Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari. Oggetto dell’incontro, la sottoscrizione della dichiarazione congiunta sulle problematiche delle campagne, con l’obiettivo di individuare le risorse, sia per l’emergenza che per gli interventi strutturali.

Condividi su...