Dopo la pausa estiva riprendono il 12 settembre prossimo riprendono del Consiglio regionale

Cagliari, 5 Sett 2017 – Il Consiglio regionale si riunirà martedì 12 settembre alle 16. L’ordine del giorno, deciso questa mattina dalla Conferenza dei capigruppo presieduta da Gianfranco Ganau, prevede al primo punto la questione relativa all’incompatibilità del vicepresidente del Consiglio regionale Ignazio Locci (Forza Italia) eletto sindaco di Sant’Antioco. Seguirà la nomina del Garante per l’infanzia.

I capigruppo, all’unanimità, hanno anche approvato l’iscrizione immediata all’ordine del giorno (ex articolo 102 del Regolamento) del DL “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017 e incremento della dotazione finanziaria”. Martedì all’esame dell’Aula anche una modifica alla legge sul turismo e il Documento del Corecom per l’anno 2017.