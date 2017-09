Anche nel comune di Villacidro arriva la nuova Carta d’identità elettronica

Villacidro, 5 Sett 2017 – Dal prossimo 18 settembre anche i cittadini villacidresi potranno richiedere la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE). Seguendo le direttive del Ministero, Villacidro si aggiunge così agli altri 8 Comuni sardi che si sono già dotati della nuova procedura.

La nuova Carta d’Identità avrà le dimensioni di una carta di credito e sarà dotata di un microchip che le permetterà di essere utilizzata per tutti i principali servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione, per i servizi on-line del Comune, per i servizi che prevedono l’identificazione tramite l’identità digitale (SPID), per pagare tributi, bollette o per prenotare una visita medica. La nuova Carta conterrà anche l’assenso o il diniego alla donazione degli organi in caso di morte.

Il costo della nuova Carta d’Identità Elettronica sarà di € 22,21, di cui € 16,79 di competenza del Ministero dell’Interno. Rimangono invece invariati gli € 5,42 di diritti fissi comunali.

Per evitare un ulteriore aggravio di costi sul cittadino, l’Amministrazione ha deciso di continuare a non applicare alcun sovrapprezzo in caso di rilascio di duplicati per smarrimento, deterioramento o furto: la carta costerà € 22,21 sempre e in ogni caso.

É importante che i cittadini sappiano che il rilascio della carta comporterà tempi maggiori rispetto al passato: i tempi allo sportello saranno più lunghi in quanto dovranno essere acquisiti tutta una serie di dati (comprese le impronte digitali) e questi dovranno essere convalidati dal Ministero in tempo reale prima dell’emissione della Carta. La consegna del documento, infine, non sarà più immediata: la nuova Carta d’Identità Elettronica infatti verrà recapitata a casa (o presso il Comune) entro sei/otto giorni lavorativi dalla richiesta. A breve sarà disponibile anche un servizio che permetterà di prenotare in anticipo l’appuntamento presso gli uffici comunali.

Tutte le informazioni utili a richiedere la nuova Carta d’Identità possono essere consultate sul sito ufficiale del Comune di Villacidro all’indirizzo www.comune.villacidro.vs.it – Com