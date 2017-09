Industria, miniera Olmedo, regione al lavoro sull’avviso per il trasferimento della concessione

Cagliari, 4 Sett 2017 – “L’Assessorato dell’Industria valuterà, entro i termini previsti dal bando, l’esito dell’avviso pubblicato nel luglio scorso che prevedeva la presentazione entro la data odierna di eventuali manifestazioni d’interesse finalizzate al trasferimento della concessione mineraria di bauxite a Olmedo”. Lo afferma l’assessora dell’Industria Maria Grazia Piras.

“Abbiamo sempre seguito passo dopo passo la vicenda della miniera, dalla rinuncia dei vari concessionari al bando attuale per trovare un nuovo investitore, fino agli impegni assunti per garantire un sostegno al reddito ai lavoratori, una parte dei quali – ricorda l’assessora Piras – attualmente è assegnata ai lavori di competenza dell’ultimo concessionario. Nei prossimi giorni, intanto, saranno approfonditi gli strumenti sull’eventuale accompagnamento dei lavoratori per il periodo di nuova concessione”.