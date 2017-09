Incidenti stradali: bus travolte pensionato di 71 anni e muore poco dopo in ospedale.

Cagliari, 4 Sett 2017 – Grave incidente stradale questa mattina a Cagliari. Un uomo di 71 anni, Francesco Marci, è stato travolto da un autobus ieri sera in via Is Maglias, mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali.

Il pensionato è stato quindi subito soccorso e trasportato poi all’ospedale Brotzu dopo però è deceduto dopo alcune ore.

Il conducente del mezzo pubblico, un 44enne della città, dopo il grave incidente era in un furto stato di choc ma è riuscito comunque a raccontare alle forze dell’ordine di essersi trovato di fronte l’anziano e di non aver potuto far nulla per evitare l’impatto.

Ora gli agenti della Polizia municipale sta lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica, saranno anche visionati i filmati delle telecamere interne del mezzo pubblico.