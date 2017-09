Giovane algerino strappa dalle mani per strada il cellulare ad una giovane donna, il padre lo insegue e lo blocca in attesa della Polizia, arrestato per rapina.

Cagliari, 4 Sett 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Keroom Mohamed, 27enne algerino per il reato di rapina.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 9.30 di sabato scorso quando, sulla linea 113, è giunta la chiamata di un cittadino che segnalava in viale la Playa il fermo di un giovane straniero.

Il Centro Operativo ha inviato immediatamente sul posto un equipaggio di una Volante che ha raggiunto la via indicata all’incrocio con la via Sassari dove ha individuato un giovane di colore trattenuto a terra da alcune persone.

Sentite in merito, hanno riferito di aver notato poco prima il giovane afferrare bruscamente e strappare dalle mani un cellulare ad una ragazza che camminava sulla strada a poche decine di metri. Urtando la spalla della ragazza, si era impossessato del cellulare con il quale la vittima stava armeggiando, per poi darsi alla fuga ma, vistosi inseguito, ha lasciato cadere il telefono ma poco dopo è stato comunque raggiunto e fermato dal padre della giovane e da altri passanti testimoni dell’accaduto.

L’algerino era altresì in possesso di un altro cellulare, spento e privo di scheda telefonica, di cui non non ha saputo fornire spiegazioni circa la provenienza, inoltre sempre lui nella mattinata precedente era stato oggetto di controllo da parte di un equipaggio del Reparto Mobile nei pressi della Stazione di Cagliari, poiché convolto in un diverbio.

Poco dopo il fermo dello straniero, la ragazza ha formalizzato la denuncia, nel corso della quale le è stato restituito il cellulare sottratto, riservandosi di farsi refertare al pronto soccorso per la diagnosi del colpo subito alla spalla.

Per questi motivi il Keroom è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, immediatamente condotto per la direttissima presso il Tribunale.