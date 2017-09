Figli degenere picchia la madre con un bastone e gli porta via la pensione appena ritirata, arrestata dagli agenti delle Volanti con l’accusa di maltrattamenti in famiglia

Cagliari, 4 Sett 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato una 47enne, pregiudicata, residente a Cagliari, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 18.00 di ieri quando era giunta una chiamata sulla linea 113, che segnalava una violenta lite in appartamento nella zona San Michele.

Il Centro Operativo ha inviato immediatamente un equipaggio di una Volante che ha raggiunto l’abitazione indicata nella quale hanno trovato una donna anziana ferita al volto a suo dire per una violenta colluttazione avuta con la figlia. Quindi per prima cosa i poliziotti si sono preoccupati della vittima chiedendo di una ambulanza del 118 che ha poi trasportato la donna presso il PS dell’Ospedale “Marino”. La pensionata, una volta sentitasi al sicuro ha raccontato che i motivi dell’aggressione erano scaturiti dalla insistente richiesta di soldi da parte della figlia che, sapendo del ritiro della pensione della madre, l’ha aggrediva dapprima verbalmente, per poi le si è scagliata addosso e l’ha percossa con un pezzo di legno.

Al momento dell’intervento degli uomini della Polizia di Stato la figlia non era presente in casa in quanto allontanatasi appena in possesso della busta contenente i soldi della pensione. Ma la descrizione fornita dalla madre e l’indicazione dell’auto con la quale si era allontanata, a permesso agli agenti di un’altra Volante di effettuare le ricerche in zona e, dopo svariati tentativi di mettersi in comunicazione con la donna, l’hanno individuato presso un bar della zona dove è stata fermata, dichiarata in arresto ed in seguito ultimate le formalità di legge negli uffici della Questura, su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale della città, è stata trattenuta presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista per oggi.