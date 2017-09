Comune di Cagliari pubblica elenchi degli studenti ammessi al servizio scuolabus 2017 – 2018

Cagliari, 4 Sett 2017 – Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, gli elenchi, suddivisi per linea, degli studenti ammessi al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2017 – 2018.

Negli elenchi sono inseriti tutti gli alunni aventi diritto che hanno fatto richiesta alla data del 31 agosto 2017, compresi gli alunni non residenti. Le domande di questi ultimi potranno essere soddisfatte successivamente, solo dopo l’inserimento di tutti i residenti e qualora vi siano posti disponibili sulla linea prescelta.

Gli aventi diritto dovranno effettuare il pagamento prima di usufruire del servizio scuolabus.

Gli elenchi con le modalità di fruizione del servizio sono scaricabili dal link sotto indicato.Com

