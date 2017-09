Servo pastore di Ghilarza ucciso nelle campagne del paese: indagini in corso ma ancora senza nessun risultato

Ghilarza (Or), 4 Sett 2017 – Proseguono serrate le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Oristano e di quelli della compagnia di Ghilarza (Or) per cercare di fare luce (difficile) sull’omicidio di Mario Atzeni, di 53 anni, servo pastore, nato a Ghilarza ma residente a Abbasanta.

L’uomo, freddato a colpi di fucile nelle campagne di Ghilarza nella tarda serata del 2 settembre scorso in località S’Arenarzu, nei pressi della strada che porta alla diga di Santa Chiara, dove custodiva un gregge su terreni dati in concessione dal Comune.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del comando provinciale di Oristano e della compagnia di Ghilarza, gli uomini della scientifica e il medico legale.

Secondo quanto è emerso fin dal primo momento il movente potrebbe essere legato a contrasti nel mondo agropastorale.

L’allevatore è stato freddato dal killer all’interno del suo tancato nel quale il killer con molta probabilità lo attendeva da ore e quando la vittima designata dal fuoco mortale ha raggiunto il luogo di lavoro, lo ha ucciso con due fucilate. Il primo lo ha raggiunto a un fianco, mentre il secondo, quello di grazia, alla testa.

L’allarme è scattato dopo le 17 ma è probabile che l’agguato sia avvenuto nel primo pomeriggio.

È stato un parente a scoprire l’omicidio e avvisare gli inquirenti accorsi subito dopo nella zona di S’Arenarzu, lungo la strada per Paulilatino, è stata bloccata ed hanno quindi lavorato sino a notte inoltrata, con l’ausilio delle fotoelettriche dei vigili del fuoco.

Hanno passato al setaccio il terreno alla ricerca di elementi utili per individuare l’assassino. Poi, poco prima dell’una del mattino, Mario Atzeni è stata trasferito nell’obitorio dell’ospedale di Oristano e questa mattina quasi sicuramente verrà effettuata l’autopsia dal medico legale.

La vittima aveva alcuni piccoli precedenti per furto. Sposato e con 5 figli, abitava in una modesta abitazione di Abbasanta.

L’ultimo omicidio avvenuto nell’alto Oristanese era avvenuto a Busachi nel mese di dicembre dello scorso anno. In un agguato simile venne ucciso un altro allevatore, Angelo Palmas di Busachi.