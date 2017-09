Trasporti aerei, Assessore Careddu: ogni ritardo non imputabile a maltempo sarà sanzionato

Cagliari, 3 Sett 2017 – “Per ogni ritardo non imputabile a cause di forza maggiore legate al maltempo sulle rotte aeree in continuità territoriale saranno applicate le sanzioni previste dal contratto di servizio”.

Lo sostiene in una nota l’assessore dei Trasporti Carlo Careddu in relazione ai disagi che in queste ultime ore hanno dovuto subire i passeggeri in arrivo e in partenza negli aeroporti isolani.

“Sappiamo che violenti nubifragi si sono abbattuti anche sullo scalo della capitale causando una reazione a catena su tutto il traffico aereo nazionale con ovvie ripercussioni a Cagliari, Olbia e Alghero. Tuttavia – continua Careddu – ho dato mandato agli uffici di richiedere spiegazioni immediate ai vettori che operano sulle rotte sottoposte a oneri di servizio relativamente a ogni variazione di orario e cancellazione. Esamineremo l’accaduto e valuteremo le azioni conseguenti, se necessario anche sul piano sanzionatorio. La Regione – conclude l’assessore – riafferma e difende con tutti gli strumenti di cui dispone il diritto alla mobilità dei sardi, anche e soprattutto nei periodi di intenso traffico come quello che interessa l’isola in queste giornate di controesodo estivo”. Red