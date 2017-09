F1 – Gp d’Italia.

Monza, 3 Sett 2017 – Vittoria e sorpasso Mondiale nel Gp più sentito dai tifosi della Ferrari. Lewis Hamilton conduce dal primo all’ultimo giro a Monza, portandosi dietro il compagno di Mercedes Bottas. Ultimo gradino del podio per Vettel, che cede il comando iridato al britannico. Ora sono 238 punti per Lewis e 235 per Seb. Impresa di Ricciardo, che parte dalle retrovie e chiude quarto con una strategia aggressiva e coraggiosa. Quinto Raikkonen, gare incolore e a tratti problematica. Tirando le somme, la Ferrari non ha mai avuto la velocità sul giro (né di punta) per impensierire le Mercedes.

Hamilton subito veloce, bene Stroll e Ocon, Raikkonen insidia Bottas. Il duello finlandese si risolve a favore del portacolori Mercedes, che poi va all’attacco di Ocon e Stroll passandoli rapidamente. Scintille fra Massa e Verstappen, l’olandese buca una gomma e scivola in fondo al gruppo. Raikkonen accusa problemi al retrotreno (si fermerà al pitstop prima di tutti, 15° giro), Vettel lo supera e poi si porta alle spalle delle Mercedes saltando Ocon e Stroll.

Il ritmo imposto dalle frecce d’argento, però, è di un altro livello. Hamilton si porta dietro, a distanza di sicurezza, Bottas. Vettel perde sensibilmente. Dietro c’è la grande rimonta di Ricciardo: partito in ottava fila per una serie di penalizzazioni, monta le soft e risale fino al quarto posto. Dopo 31 giri il pit stop di Vettel, Hamilton lo segue il passaggio successivo e Bottas quello dopo. La sosta di Ricciardo (37) consegna una classifica provvisoria con due Mercedes e due Ferrari ai primi quattro posti.

L’australiano della Red Bull anima l’ultimo tratto di gara. Con le supersoft riprende e si lascia alle spalle Raikkonen in pochi giri. Poi si butta a caccia di Vettel, lontanissimo dalle Mercedes (chiuderà a 36″ dal leader). Il margine del tedesco della rossa si assottiglia, ma tiene. Almeno il podio è garantito. Dietro Raikkonen arrivano Ocon e Stroll, comunque un ottimo Gp per i due protagonisti delle qualifiche ‘bagnate’ del sabato.